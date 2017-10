Victor Piţurcă antrenează pe „Farul“

Victor Pițurcă antrenează pe „Farul“

Prim-divizionara U Craiova se află în această săptămână pe litoral, unde efectuează un mini-cantonament, profitând de între-ruperea campionatului pentru meciul Naționalei cu Franța. Juveții și-au stabilit cartierul general în Mamaia, la „Grand Hotel Rex”, și bifează zilnic până la trei antrenamente. După cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele FC Farul, în această după-amiază, începând cu ora 17, craiovenii vor lucra pe arena principală a „marinarilor”. Managerul general al „Științei”, Victor Pițurcă, a luat legătura cu antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș, rugându-l ca, astăzi, oltenii să se poată pregăti pe terenul secund, însă diriguitorii constănțeni au luat hotărârea să le pună totuși la dispoziție terenul mare, cu atât mai mult cu cât U are o sesiune de scurtă durată, bazată mai mult pe lucru fizic. Pițurcă are sub comandă la Constanța 24 de jucători, opt dintre ei fiind chemați de la formația secundă, pentru a-i înlocui pe cei opt fotbaliști convocați la echipele naționale: S. Lung, Bărboianu, Găman, Gângioveanu, M. Costea (România tineret), Iliev (Bulgaria), Wobay (Sierra Leone) și Roman (România juniori). „Ne mândrim că am trimis aproape o echipă la Naționale, dar, sincer, am fi dorit să-i avem pe acești jucători la pregătirea din această săptămână, care este foarte importantă, în special pentru cei care au pierdut o bună parte din pregătire, precum Florin Costea”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului craiovean, președintele U, Silvian Cristescu.