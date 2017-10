Victor Piţurcă ameninţă cu plecarea de la U Craiova

Victor Pițurcă amenință cu plecarea de la U Craiova

Fostul selecționer a declarat că există șanse să nu mai continue din iarnă la gruparea din Bănie, dacă situația financiară nu se va ameliora. Managerul general al U Craiova a spus că echipa are mari probleme financiare și că nu știe cum va putea ieși din această situație. „Când am venit, am parafat o înțelegere, că situația financiară trebuie să fie stabilă. În această iarnă, din păcate, nu este. Am spus de atunci că vreau să mă bat din sezonul viitor la campionat. Asta am promis suporterilor și vreau să mă țin de cuvânt. Există șanse să nu mai continuu la Universitatea din această iarnă, dacă situația nu se va ameliora. Sunt restanțe de la 3-4 luni la jucători. În orice moment îi putem pierde gratis. Vă dau exemplul lui Iliev și Gargorov, care pot pleca, deoarece Adrian Mititelu a spus că nu poate să le achite salariile restante”, a spus Victor Pițurcă. Tehnicianul a arătat că este foarte greu ca o singură persoană să susțină financiar un club precum Universitatea Craiova. Patronul Mititelu este singur de cinci ani, a ținut echipa, însă, crede Piți, a greșit pentru că, atunci când a avut bani, poate nu a știut să-i investească așa cum ar fi trebuit. „Cred că lui Adrian i se pun bețe în roate și de către oamenii din Craiova, cu acel dosar pe care îl are la Fondul Proprietatea. Sunt dispus să lupt până în ultima clipă și trag încă un semnal de alarmă la cei care pot veni cu soluții să ieșim din această criză”, a mai spus Pițurcă. În pericol să nu primească licența „Avem o datorie de patru milioane de euro către stat și trebuie achitată urgent, până în luna martie. Dacă nu, Universitatea nu primește licența. O ultimă variantă ar fi ca suporterii să devină un fel de socios. Avem cei mai fanatici suporteri și s-a văzut că au fost mereu aproape de echipă și cu siguranță vor fi și acum” Victor Pițurcă, manager general U Craiova Găman e de vânzare și în România „Mulți spun că ar fi o soluție vânzarea de jucători, însă, în cele trei luni de la sosirea mea, nu am fost contactat pentru niciun fotbalist. Am spus că singurul fotbalist netransferabil în România este Valerică Găman, dar, în acest moment, pentru o sumă bună, ne putem așeza la masa trativelor și cu cluburi din țară” Victor Pițurcă, manager general U Craiova