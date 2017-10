Victor Piţurcă a stabilit lotul pentru amicalul cu Belgia

Victor Pițurcă a stabilit lotul pentru amicalul cu Belgia

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Victor Pițurcă, a anunțat lotul pentru meciul amical cu Belgia, care va avea loc, mâine, pe Arena Națională, de la ora 21.00. Iată componența lotului: Ciprian Tătărușanu (Steaua), Silviu Lung jr. (Astra) - portari; Srgian Luchin (Dinamo), Vlad Chiricheș (Steaua), Valerică Găman (Astra), Dragoș Grigore, Dorin Goian (Spezia), Florin Gardoș (Steaua), Ștefan Radu (Lazio), Iasmin Latovlevici (Steaua) - fundași; Gabriel Torje (Granada), Alex Chipciu (Steaua), Mihai Pintilii (Steaua), Dan Nistor (Pandurii), Ionuț Neagu (Oțelul), Alexandru Bourceanu (Steaua), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Cristian Tănase (Steaua), Alexandru Maxim (Pandurii) - mijlocași; Bogdan Stancu (Orduspor), Ciprian Marica (Schalke), Gicu Grozav (Petrolul), Marius Alexe (Dinamo) - atacanți. „Belgia este o echipă foarte bună, care în următoarea perioadă va avea un cuvânt greu de spus în fotbalul mondial. Întâlnim o echipă puternică și va fi o experiență bună pentru noi. Este ultimul joc din acest an și vrem un rezultat pe măsură ca să putem încheia acest an așa cum ne dorim. Nu am reușit un rezultat bun cu Olanda, alta era situația astăzi, eram mai destinși. Dar și așa, naționala a avut un an bun, care ne dă speranțe. S-a format un nou grup, iar speranțe există datorită jocului”, a spus Pițurcă.