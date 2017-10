Victor Piţurcă a convocat zece stranieri pentru turneul din Elveţia şi Austria

Victor Pițurcă a convocat zece stranieri pentru turneul din Elveția și Austria

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Victor Pițurcă, a convocat, ieri, zece stranieri pentru turneul din Elveția și Austria, programat în perioada 27 mai - 6 iunie.Cei zece stranieri sunt următorii: Lobonț (AS Roma), D. Goian (Glasgow Rangers), Raț (Șahtior Donețk), Nicoliță (AS Saint-Etienne), Torje (Udinese), Cociș (FK Rostov), Florescu, Mazilu (ambii Arsenal Kiev), C. Lazăr (PAOK Salonic), D. Niculae (AS Nancy). Lotul definitiv va fi anunțat după disputarea ultimei etape a Ligii I. Reunirea naționalei României va avea loc în data de 25 mai, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia. România va susține două partide amicale în acest turneu, cu Elveția (30 mai, la Lucerna) și cu Austria (5 iunie, la Innsbruck).