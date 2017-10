Victor Hănescu, „la cuţite“ cu conducerea FRT

Tenis - Cupa Davis

Victor Hănescu, „la cuțite“ cu conducerea FRT

Jucătorul de tenis Victor Hănescu, cel mai bine cotat român, locul 61 ATP, se află într-un conflict cu Federația Română de Tenis, după ce negocierile pentru includerea sa în echipa de Cupa Davis, în vederea confruntării România - Danemarca (1-3 februarie), au eșuat.Sportivului în vârstă de 31 de ani i s-a reproșat că a cerut o sumă exagerată pentru serviciile sale, mai exact jumătate din bugetul total alocat pentru această acțiune, și că în aceste condiții nu s-a putut ajunge la un consens.„S-au purtat negocieri cu Victor, pentru a juca în aceste meciuri, dar și în cele cu Olanda, din toamnă. Nu a acceptat oferta noastră financiară în termen, adică până la 22 ianuarie, când aveam obligația să transmitem lista jucătorilor către federația internațională. A ratat termenul oficial. Mai mult, a primit con-vocarea oficială, la fel ca toți ceilalți jucători și trebuia să răspundă, până în 15 ianuarie, dar n-a făcut-o. Nu vreau să dau publicității cifre, ar fi și mai rău, dar pot spune că Victor a așteptat o sumă echivalentă cu jumătate din bugetul alocat tuturor jucătorilor. Din cinci jucători pe care-i avem de plătit, nu poți cere jumătate din bugetul total”, a declarat direc-torul general FRT, Silviu Matei.În schimb, Hănescu se apără în fața acestor acuzații, susținând că, pentru țara sa, ar juca și pe gratis. El mai spune că este apt de joc și că încă așteaptă să fie convocat.„Sunt informații inexacte, ofensatoare la adresa mea și care mă întristează. Nu este felul meu de a fi să intru în astfel de discuții, dar insist pentru că vreau să-mi reprezint țara și pentru România joc pro bono oricând. Asta nu înseamnă că cei care ar trebui să ofere sprijin instituțional sportivilor profesioniști nu mai trebuie să o facă. Tot ce am cerut eu au fost doar drepturile cuvenite oricărui jucător profesionist și mai ales suport în ceea ce privește pregătirea sportivă: teren de joc, antrenor, fizioterapeut. Dacă nu sunt dorit în echipă, de ce am fost chemat? Ca jucător profesionist de tenis nu îmi permit să jonglez cu astfel de situații: eu m-am întors în țară ca să mă antrenez și să particip la această competiție, să reprezint România, de aceea am venit aici zilele acestea”, a declarat Victor Hănescu.Pe lista oficială a echipei Româ-niei, înaintată marți, figurează jucătorii Adrian Ungur, Marius Copil, Horia Tecău și Florin Mergea. Din lotul lărgit mai fac parte Victor Crivoi și juniorul Patrick Ciorcilă.România și Danemarca se vor întâlni între 1-3 februarie, la Cluj, meciurile contând pentru primul tur al Grupei I Zona Euro-Africană.