Vezi aici CALENDARUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE în 2013

CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE în 2013

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Calendarul competițiilor sportive în anul 2013 - perioada ianuarie - decembrie:Ianuarie31 decembrie - 6 ianuarie - Tenis: Turnee ATP la Doha, Chennai (ambele India), Brisbane (Australia), Turnee WTA la Brisbane (Australia), Auckland (Noua Zeelandă), Shenzhen (China);3-4 - Baschet: Etapa a II-a a Euroligii masculine5-20 - Auto-moto: Raliul Dakar 2013 în Peru, Argentina și Chile;7-12 - Tenis: Turnee ATP la Auckland (Noua Zeelandă), Sydney (Australia), Turnee WTA la Sydney, Hobart (ambele Australia);9 - Baschet: Etapa a X-a a Euroligii feminine;10-11 - Baschet: Etapa a III-a a Euroligii masculine;11-13 - Rugby: Etapa a V-a a Cupei Europei;11-27 - Handbal: Campionatul Mondial masculin în Spania;14-27 - Tenis: Openul Australiei (Grand Slam) la Melbourne;15-17 - Volei: Prima manșă a turului întâi al Ligii Campionilor, feminin și masculin;16 - Baschet: Etapa a XI-a a Euroligii feminine;17-18 - Baschet: Etapa a IV-a a Euroligii masculine;17-20 - Auto: Raliul Monte-Carlo;18-20 - Rugby: Etapa a VI-a a Cupei Europei;19 ianuarie - 10 februarie - Fotbal: Cupa Africii pe Națiuni în Africa de Sud;21-27 - Patinaj artistic: Campionatele Europene la Zagreb;22-27 - Ciclism: Tour Down Under (Australia);22-24 - Volei: Manșa secundă a primului tur al Ligii Campionilor, masculin și feminin;23 - Baschet: Etapa a XII-a a Euroligii feminine;24-25 - Baschet: Etapa a V-a a Euroligii masculine;25 - Atletism: Reuniunea de sală de la New York;25-26 - Patinaj viteză: Campionatele Mondiale de sprint de la Salt Lake City (SUA);28 ianuarie - 3 februarie - Tenis: Tournee WTA la Paris (Franța), Pattaya (Thailanda);30 - Baschet: Etapa a XIII-a a Euroligii feminine;31 ianuarie - 1 februarie - Baschet: Etapa a VI-a a Euroligii masculine;Februarie1-2 - Sanie: Campionatele Mondiale de la Whistler (Canada);1-3 - Tenis: Primul tur al Cupei Davis;2 - Atletism: Reuniunea de sală de la Karlsruhe (Germania);2 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Țara Galilor - Irlanda, Anglia - Scoția;2-3 - Ciclism: Campionatele Mondiale de cyclo-cross de la Louisville (SUA);2-3 - Handbal: Prima etapă a grupelor Ligii Campionilor, feminin;3 - Atletism: Reuniunea de la sală de la Moscova (Rusia);3 - Fotbal american: Super Bowl la New Orleans (SUA);3 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Italia - Franța;4-10 - Tenis: Turnee ATP la Montpellier (Franța), Zagreb (Croația), Santiago (Chile);4-17 - Schi alpin: Campionatele Mondiale de la Schladming (Austria);5-7 - Volei: Prima manșă a turului doi al Ligii Campionilor, masculin și feminin;6 - Baschet: Etapa a XIV-a a Euroligii feminine;6 -10 - Handbal: Etapa a VIII-a a Ligii Campionilor, masculin;6-17 - Biatlon: Campionatele Mondiale de la Nove-Mesto (Cehia);8-10 - Auto: Raliul Suediei;9 - Rugby: A doua etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Scoția - Italia, Franța - Țara Galilor;9-10 - Handbal: Etapa a II-a a grupelor Ligii Campionilor, feminin;9-10 - Tenis: Primul tur al Fed Cup;10 - Atletism: Reuniunea de sală de la Gand (Belgia);10 - Rugby: A doua etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Irlanda - Anglia;11-17 - Tenis: Turnee ATP la Costa Do Sauipe (Brazilia), Rotterdam (Olanda), San Jose (SUA), Turneu WTA la Doha (Qatar);12-20 - Fotbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor;12-14 - Volei: Manșa secundă a turului doi al Ligii Campionilor, masculin și feminin;13-17 - Handbal: Etapa a IX-a a Ligii Campionilor, masculin14 - Footbal: Prima manșă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa;15-17 - Patinaj viteză: Campionatele Mondiale de la Hamar (Norvegia);16 - Atletism: Reuniunea de sală de la Birmingham (Marea Britanie);16-17 - Handbal: Etapa a III-a a grupelor Ligii Campionilor, feminin;17 - Baschet: All Star Game NBA la Houston (SUA);18-24 - Tenis: Turnee ATP la Buenos Aires (Argentina), Memphis (SUA), Marsilia (Franța), Turnee WTA la Dubai (Emiratele Arabe Unite), Bogota (Columbia), Memphis (SUA);19 - Baschet: Prima manșă a play-off-ului Euroligii feminine;20-24 - Ciclism: Campionatele Mondiale pe pistă de la Minsk (Belarus);20-24 - Handbal: Etapa a X-a a Ligii Campionilor, masculin;21 - Atletism: Reuniunea de sală de la Stockholm (Suedia);21 - Fotbal: Manșa secundă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa;21-22 - Baschet: Etapa a VIII-a a Euroligii masculine22 - Baschet: Manșa secundă a play-off-ului Euroligii feminine;23 - Rugby: A treia etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Italia - Țara Galilor, Anglia - Franța;24 - Fotbal: Finala Cupei Ligii Angliei;24 - Rugby: A treia etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Scoția - Irlanda;25 februarie - 3 martie - Tenis: Turnee ATP la Acapulco (Mexic), Dubai (Emiratele Arabe Unite), Delray Beach (SUA), Turnee WTA la Acapulco (Mexic), Kuala Lumpur (Malaysia), Florianopolis (Brazilia);27 - Baschet: Meciuri de departajare din play-off-ul Euroligii feminine;28 februarie - 1 martie - Baschet: Etapa a IX-a a Euroligii masculine;Martie1-3 - Atletism: Campionatele Mondiale de sală de la Goteborg (Suedia);2-3 - Handbal: Etapa a IV-a a grupelor Ligii Campionilor, feminin;3-10 - Ciclism: Cursa Paris-Nice (Franța);4-17 - Tenis: Turneu ATP și WTA la Indian Wells (SUA);5-13 - Fotbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor;6-12 - Ciclism: Cursa Tirreno-Adriatico (Italia);7 - Fotbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Europa;7-8 - Baschet: Etapa a X-a a Euroligii masculine;8-10 - Auto: Raliul Mexicului;8-10 - Short track: Campionatele Mondiale de la Budapesta (Ungaria);8-11 - Volei: Final Four-ul Ligii Campionilor, feminin;9 - Rugby: A patra etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Scoția - Țara Galilor, Irlanda - Franța;9-10 - Handbal: Etapa a V-a a grupelor Ligii Campionilor, feminin;10 - Rugby: A patra etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Anglia - Italia;10-17 - Patinaj artistic: Campionatele Mondiale de la London (Canada)13-17 - Handbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin;14 - Atletism: Maratonul de la Rotterdam (Olanda);14 - Fotbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Europa;14-15 - Baschet: Etapa a XI-a a Euroligii masculine;14-17 - Patinaj viteză: Campionatele Mondiale de la Soci (Rusia);15-18 - Volei: Final Four-ul Ligii Campionilor, masculin;16 - Rugby: A cincea etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Italia - Irlanda, Țara Galilor - Anglia, Franța - Scoția;16 - Ciclism: Cursa Milano-Sanremo (Italia);16-17 - Handbal: Etapa a VI-a a grupelor Ligii Campionilor, feminin;17 - Auto/F1: Marele Premiu al Australiei de la Melbourne;18-24 - Baschet: Finala de 8 a Euroligii feminine;18-24 - Ciclism: Turul Catalunyei (Spania);18 -31 - Tenis: Turneu ATP și WTA la Miami (SUA);19-24 - Lupte: Campionatele Europene feminine de la Tbilisi (Georgia);20-24 - Handbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin;21-22 - Baschet: Etapa a XII-a a Euroligii masculine;22 - Fotbal: Meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2014;24 - Atletism: Campionatele Mondiale de cross country de la Budgoszcz (Polonia);24 - Auto/F1: Marele Premiu al Malaysiei de la Sepang;24 - Ciclism: Cursa Gand-Wevelgem (Belgia);26 - Fotball: Meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2014;28-29 - Baschet: Etapa a XIII-a a Euroligii masculine;31 - Ciclism: Turul Flandrei (Belgia).Sursa: Mediafax