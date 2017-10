Tradiția se respectă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“

„Veteranii“ dintr-a VIII-a, campionii turneului de fotbal

Timp de patru ore, terenul de sport al Școlii nr. 5 s-a transformat într-un mic „San Siro”. Părinți, profesori, colegi de clasă, prieteni, dar și o galerie zgomotoasă, însuflețită de majorete, au venit să încurajeze echipele participante la turneul de fotbal organizat cu ocazia Zilelor Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. „Am ajuns la ediția cu numărul șase a acestei competiții, mai atractivă de la an la an. Copiii îndrăgesc mult fotbalul, ei au înțeles spiritul de fair-play și vor să arate că sunt buni și la sport, nu numai la matematică sau fizică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Mărțișor Hondrilă, principalul organizator al concursului. Iată și rezultatele înregistrate: preliminarii: Clasa a V-a A - Clasa a V-a B 2-0, VII A - VI A 3-1, VIII A - VI B 1-1, 3-2 după executarea loviturilor de la 7 m, VIII A - V A 11-1, VI B - VII A 1-0; finala mică: VII A - V A 10-2; finala mare: VIII A - VI B 4-2. Elev în clasa a VI-a B, David Băicoianu a fost desemnat cel mai tehnic jucător al turneului, iar colegul său Petruț Gheorghiță a primit diploma cuvenită celui mai valoros portar. Pentru al doilea an consecu-tiv, Abu Mayat, din clasa a VII-a A, și-a adjudecat „Gheata de aur” ce-l răsplătește pe golgeterul întrecerii.