Veşti excelente pentru Marius Şumudică! Ce se întâmplă cu Denis Alibec înainte de returul din Liga Campionilor cu Young Boys

Sursele ProSport susțin că Denis Alibec a fost refăcut de cei de la CFR Cluj şi are şanse mari să joace cu Young Boys în returul din Elveția.Denis Alibec s-a accidentat în meciul tur dintre ardeleni și echipa din Berna, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, fotbalistul de 30 de ani acuzând dureri. A fost înlocuit cu Păun, în minutul 22, iar staff-ul medical al trupei din Gruia se temea că Alibec va sta departe de teren pentru o perioadă lungă. Totuși, din câte se pare, Denis va putea evolua marți, de la ora 21:30, în partida retur dintre Young Boys și CFR Cluj.Veşti excelente pentru Şumudică! Ce se întâmplă cu Denis Alibec înainte de returul din Liga Campionilor cu Young BoysLa începutul anului, Alibec s-a operat la o clinică din străinătate, având dureri în zona inghinală. Acum, însă, un examen RMN a arătat că a suferit doar un edem (acumulare de lichid seros în spațiile intercelulare ale organelor și țesuturilor) și o întindere. În aceste condiții, Denis va apărea pe teren în partida crucială pentru viitorul european al CFR. În tur, duelul cu elevii lui David Wagner s-a încheiat cu scorul de 1-1.Ce spunea Marius Șumudică după accidentarea lui Denis Alibec: „A simţit ceva la inghinal, unde a fost operat, a trebuit să îl scot. Şi acolo a fost o problemă, am pierdut din calitate, am pierdut din jucătorul care putea să facă diferenţa.Sub nicio formă nu cred că poate fi recuperat pentru retur. Trebuie să facă nişte analize, probabil un RMN sau ceva de genul ăsta, dar nu cred. Când ai ceva muscular, e greu. Nici nu pot să risc să îl distrug. Se vede şi la el lipsa de jocuri, anul trecut nu a evoluat foarte mult. Acum l-am băgat la două zile distanţă, când nu ai baza, e greu. A făcut zece zile de pregătire în Turcia şi l-am adus aici, a dat gol cu Târgovişte, dar astăzi l-am pierdut”.