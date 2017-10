Veşti bune pentru campioana României! CVM se înscrie în Liga Campionilor

Vești bune pentru campioana României! CVM se înscrie în Liga Campionilor

Vineri seara, pe pagina de facebook Metisson a fost postat un anunț prin care este confirmat faptul că CVM se înscrie în Liga Campionilor și că antrenorul Martin Stoev va continua să conducă echipa. Contactat de Cuget Liber, directorul executiv Serhan Cadâr a declarat:„L-am anunțat pe Martin Stoev că ne-am înscris și așteptăm să confirme. Personal nu am discutat cu el, a discutat Buly, dar pentru mine orice discuție este confirmată atunci când am semnătura. Actele pentru înscriere le-am trimis. Am stat, am analizat faptul că, ani de zile, ne-am asumat riscuri, ne-am luptat să avem acces în Ligă, iar anul acesta suntem singura echipă din Constanța care putem reprezenta orașul la un nivel înalt. Nu mi-aș fi putut permite sa nu ne înscriem. Sper că pe parcurs să pot să găsesc înțelegerea la factorii locali. Bineînțeles oricât aș fi de optimist nivelul finanțării este mult mai scăzut. Vom conta mult mai mult pe jucătorii români și vom încerca să facem față provocărilor”.Mai jos redăm integral mesajul de pe rețeaua de socializare.CVM TOMIS NU SE DESFIINȚEAZĂ! MARTIN STOEV RĂMÂNE LA CONSTANȚA !Cel mai titrat antrenor din campionatul românesc de volei s-a decis să rămână la Constanța și anul viitor. El spune că prietenia cu managerii clubului și dorința de a face performanță la nivel înalt sunt motivele care l-au făcut să continue cu singura echipă campioană a Constanței. La rândul său, directorul executiv al CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr, a declarat că a găsit finanțare pentru a participa în Champions League."Am un raport de amiciție cu Buly, team managerul CVM Tomis Constanța, și cu tatăl său, Serhan Cadâr, și pot spune că acesta este unul dintre motivele pentru care îmi doresc să merg mai departe cu Tomis. Ca obiectiv, ce pot să vă spun în acest moment, este că voi încerca să fac un salt de calitate. Noi vom face tot posibilul să păstrăm nivelul înalt la care am jucat." MARTIN STOEV, antrenor principal al CVM Tomis Constanța."Avem vești bune. Martin Stoev a acceptat o reducere a salariului și dorește să rămână la cârma echipei. Vom încerca să folosim, cu precădere români, în ideea să jucăm în Champions League, să ne dezvoltăm. Cred că putem atrage jucători tineri care să vină la noi și să realizeze că această echipă poate reprezenta pentru ei și o rampă de lansare. La sfârșitul anului, facem un calcul să vedem ce nevoi avem, să nu ne mai prindă nepregătiți. Mergem pe ideea că, decât să plătim amenda la Federație, mai bine participăm în Champions League. Și, nu se știe, Dumnezeu e mare și poate ne ajută să câștigăm o cupă. Nu țintim neapărat primele locuri, dar de pe locul trei putem juca în CEV Cup. În condițiile în care suntem singura echipă campioană a Constanței, în acest moment, ne asumăm riscul. Am mai spus eu și în 2002, când am preluat echipa. Atunci era ca un copil care trăgea să moară și, uite, în acești ani, cât de departe a ajuns! Acum îl întoarcem din comă." Serhan Cadâr, director executiv al CVM Tomis Constanța