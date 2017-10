Veste rea pentru antrenorul de la FC Barcelona. Cancerul i-a recidivat!

FC Barcelona a anunțat că a suspendat toate activitățile clubului pentru finalul anului 2012 după ce antrenorul echipei, Tito Vilanova, a aflat că suferă din nou de cancer, în condițiile în care fusese operat acum un an, transmite realitatea.net.Tito Vilanova (44 de ani) a primit o veste proastă la ultimul control din 2012: are cancer, din nou! Operat in luna noiembrie, Vilanova a crezut că s-a vindecat complet.Președintele grupării catalane, Sandro Rosell, a anunțat că Barcelona și-a anulat toate evenimentele planificate pentru sfârșitul lui 2012.Mai mult, clubul nu va mai permite jucătorilor să ofere interviuri, iar cina de Crăciun, la care erau invitați reprezentanții presei și angajații clubului, nu va mai avea loc.