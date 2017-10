Veste proastă pentru stelişti. Mirel Rădoi a primit "cartonaş roşu"

Veste proastă pentru steliști. Mirel Rădoi a primit "cartonaș roșu"

Ştire online publicată Luni, 17 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul sportiv al FC Steaua, Mirel Rădoi, a fost sancționat de UEFA cu interzicerea pe banca tehnică a campioanei României în meciurile din cupele europene, deoarece nu are licență de antrenor, se arată, azi, într-un comunicat al Comisiei de Control, Etică și Disciplină a forului continental.De asemenea, clubul Steaua București a fost amendat cu 50.000 de euro."Domnului Mirel Matei Rădoi îi este interzis să dețină orice funcție de antrenor principal, precum și orice funcție de membru al stafului de antrenori, la meciurile din competițiile UEFA până când nu va îndeplini criteriile prevăzute la articolul 36, coroborat cu articolul 40.1.b) din Regulamentul de Licențiere și de Fair Play Financiar. În plus, el nu are voie să stea în zona tehnică în timpul meciurilor din competițiile UEFA până când nu va îndeplini criteriile de mai sus. Clubul român primește și o amendă de 50.000 de euro", se arartă în comunicatul Comisiei de Control, Etică și Disciplină a UEFA.