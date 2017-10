Veste formidabilă despre Simona Halep

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, N. 2 mondial, s-a calificat la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Singapore între 25 octombrie și 1 noiembrie, a anunțat site-ul wtafinals.com."Sunt foarte bucuroasă că m-am calificat din nou la Turneul Campioanelor. Anul trecut am avut un parcurs extraordinar, ajungând în finală și învingând-o pe Serena în grupe, și mă voi strădui să reușesc chiar mai mult în acest an. Am avut până acum un sezon formidabil, fiind susținută de mulți fani din toată lumea, și sper să văd și mai mulți fani în octombrie la Singapore", a spus Halep.