Verdictul în cazul „Nocturna“, amânat

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal s-a întrunit ieri, la București, pentru a judeca celebrul caz „Nocturna”. Nu s-a dat însă un verdict, o nouă dezbatere a cazului urmând a se face mâine. Farul a fost reprezentată la Comisie de un avocat de la Baroul București, care a semnalat mai multe aspecte ce fac obiectul unei amânări. Amânarea s-a făcut deoarece, pe de o parte, Poli Iași trebuie să precizeze clar obiectul acțiunii introduse la Comisia de Disciplină - în plângerea depusă a amestecat lucrurile -, iar, pe de altă parte, sunt necesare audieri suplimentare, ale arbitrilor și obser-vatorilor meciului, care nu au fost convocați ieri. A doua întrunire a Comisiei în acest caz se va face mâine, la ora 12. Ieri, ședința a durat aproximativ trei ore. Poli Iași trebuie să se hotărască. Împotriva cui e plângerea? Împotriva arbitrului sau împotriva Farului? Dacă contestă decizia arbitrului, speța trebuie judecată de Comisia Centrală a Arbitrilor, nu de „Disciplină”. Iar apoi, în foaia de joc, ieșenii nu au menționat nimic contra arbitrului. Dacă atacă o problemă legată de ROAF, iarăși au greșit adresa. Comisia de Statute și Regulamente, și nu cea de Disciplină, trebuie să judece. Pe de altă parte, astăzi, avocatul Farului va depune o acțiune împotriva clubului Poli Iași, care nu și-a îndeplinit la ora jocului obligațiile din ROAF, făcându-se vinovată de neasigurarea condițiilor de joc conform articolului 44 punctul 1 din ROAF. „Vom depune o plângere, pentru că noi ne-am prezentat la Iași, dar nu am putut juca, nu din cauza noastră. Am fost prezenți și am rămas la dispoziția arbitrului. Nu putem fi de acord ca Poli Iași, dintr-o încălcare a ROAF, din vina ei, să încerce să arunce culpa pe Farul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul. „Era normal să apelăm la un avocat, pentru că e o situație în care trebuie interpretat regulamentul. Nu văd nicio posibilitate ca Iașiul să câștige acest litigiu. Dacă se va întâmpla asta, vom ajunge la TAS”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Deși se vede treaba că a început să-și prindă urechile în acest caz, Poli Iași tot încearcă să găsească fel de fel de chichițe pentru a obține ceva. „Regulamentele sunt clare, indiferent de ziua în care va fi dezbătut acest caz. Arbitrii trebuia să aștepte o oră pentru remedierea defecțiunii la nocturnă, nu doar 30 de minute. Nu înțeleg rostul acestei amânări, pentru că, oricum, dreptatea este de partea noastră. Cred că e o dovadă de lipsă de fair-play din partea celor de la Farul, care încearcă să tragă de timp inutil. Orice ar spune dânșii, legea este clară. Nu am spus-o doar noi, ci și oficiali ai Ligii și ai CCA”, a declarat președintele lui Poli, Sorin Boca. Arbitrul nu a greșit Nu eu hotărăsc dacă o să jucam cu Iașiul sau nu. Observatorii și arbitrii au decis ceva. Nu știu de ce acum vrem noi să schimbăm lucrurile. Arbitrul nu a greșit. Nu mă bucur de ghinionul celor de la Poli, dar ce s-a întâmplat e doar problema lor. Farul nu are nicio vină. Nu e vina lui Bosînceanu dacă s-a stins lumina la Iași. Nu vreau să comentez decizia și nu cred că decizia poate să fie alta decât cea care a fost. Vă mai aduceți aminte de Rapid - PSG? Acolo ce a fost? S-a rejucat meciul? Gheorghe Bosînceanu