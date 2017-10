Veniţi să încurajaţi vicecampioana României

CS Phoenix participă la Naționalele de mini-baschet U13

Veniți să încurajați vicecampioana României

Mâine, la sala de jocuri a CSS 1 Constanța, debutează întrecerile primului turneu din cadrul Campio-natului Național de mini-baschet Under 13, competiție la care CS Phoenix s-a înscris cu echipe atât la categoria masculin, cât și la feminin. Iată și programul jocurilor pe care le va susține echipa feminină: vineri: CSS Ploiești - CS Phoenix (ora 18.30); sâmbătă: CS Phoenix - LPS Galați (ora 10.30), AS Sol. Sport Club Ploiești - CS Phoenix (ora 16.30); duminică: CS Phoenix - CSS 1 Constanța (ora 16.00). „Atât sportivii, cât și antrenorii de la CS Phoenix așteaptă cu nerăbdare să înceapă Naționalele Under 13. Sunt convins că toate echipele participante în campionat s-au pregătit la fel de bine, iar ceea ce va face diferența, în timpul jocurilor, va fi starea de spirit a sportivilor, deoarece de ei depinde dacă vom câștiga. E timpul să arate ce au învățat la antrenament. Îi invităm la sală pe toți iubitorii baschetului, să vină să vadă echipa vicecampioană a României. Am încredere în sportivii noștri și garantez că cei care vor veni să ne susțină vor avea parte de spectacol”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele clubului constănțean, Cristian Mânăstireanu. Dacă echipa de mini-baschet fete va evolua pe teren propriu, în aceeași perioadă, formația de băieți a Phoenix-ului va juca primul turneu în deplasare, la Tulcea.