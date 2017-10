„Vasluienii sunt favoriţi, dar se poate întâmpla orice”

Duminică, FC Farul joacă în fieful echipei de pe locul 6

„Vasluienii sunt favoriți, dar se poate întâmpla orice”

FC Farul vrea să repete jocul excelent din meciul cu Dinamo și, duminică, la Vaslui, contra unei alte echipe redutabile a campionatului, formația patronată de Adrian Porumboiu. „Rechinii" speră ca, de această dată, punctele să nu-i mai ocolească, nedrept, așa cum a fost cu Dinamo. „E un meci la care se poate întâmpla orice. Am fost aproape să demonstrăm asta și împotriva lui Dinamo. Să sperăm că vom ajunge să și învingem. Vasluienii sunt favoriți, joacă acasă, sunt pe val, dar și noi trecem printr-o perioadă bună și putem spera", a declarat antrenorul principal al Farului, Constantin Gache. De la FC Vaslui, tehnicianul constănțean se teme de Ljubinkovic, golgeterul campionatului, îl respectă pe Dorinel Munteanu, cunoaște forța șutului lui Sabou, care a marcat așa în ultimul meci de la Constanța, însă „trebuie să ne pregătim mai întâi împotriva lor ca echipă". Gache se va putea baza la Vaslui și pe mijlocașul Florin Pătrașcu, acesta nefiind accidentat serios după meciul cu Dinamo, cum s-a crezut inițial. „Pătrașcu are un organism fantastic. De când a venit la Farul, acest jucător e într-o alergare continuă, de calitate, la antrenamente și meciuri", a spus Gache. Memoriu contra lui Balaj FC Farul a depus vineri un memoriu împotriva arbitrului care a condus meciul cu Dinamo, Cristi Balaj. Clubul constănțean cere suspendarea centralului din Baia Mare, acuzându-l că, printr-o manieră părtinitoare de arbitraj, a viciat rezultatul partidei.