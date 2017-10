Vasilică Cristocea semnează cu Farul zilele acestea

Echipa constănțeană a achiziționat patru jucători și mai are pe țeavă încă pe atâția. Bogdan Andone a sosit ieri în țară, iar în această dimineață va face joncțiunea cu lotul, la vizita medicală de la București. FC Farul a obținut semnăturile a patru jucători: Cristi Șchiopu (35 ani, stoper), Liviu Ștefan (30 ani, fundaș stânga sau stoper), Radu Sardescu (28 ani, portar) și Marius Ene (27 ani, atacant). Șchiopu a semnat pe un an, cu renegociere pentru al doilea, L. Ștefan și Sardescu pe câte două sezoane, iar Ene pe trei ani. „Sper ca primul meu campionat în prima ligă să coincidă cu prima performanță, promovarea cu Farul”, a declarat Ene. Un al cincilea jucător care va semna cu Farul, zilele acestea, este mijlocașul stânga Vasilică Cristocea. „M-am înțeles cu clubul, iar actele vor fi parafate cât de curând. Zilele acestea, până la plecarea în Italia, voi deveni jucătorul Farului”, a spus fotbalistul care va împlini 29 de ani pe 27 iulie a.c. Un alt mijlocaș stânga, Liviu Leu (18 ani), și fundașul stânga Cosmin Pașcovici (31 ani), sunt și ei aproape de Farul, după cum mijlocașul central sau dreapta Bogdan Andone (34 ani) a sosit în țară ieri, la ora 10. În această dimineață, va face joncțiunea cu lotul, la vizita medicală de la București, după care va ajunge la Constanța. Controlul medical a fost programat la ora 7,30, Farul plecând în capitală de ieri, la ora 16. Ieri, la antrenamentul de pe Farul II, antrenorii Marius Șumudică, Radu Crețulescu și Constantin Gârjoabă au avut sub comandă 20 de jucători (Vlas, Sardescu - portari; Mățel, Barbu, Șchiopu, Buzea, Pașcovici, L. Ștefan - fundași; Soare, Fatai - întors de la cantonamentul echipei naționale Under-20 a Nigeriei, Pătrașcu, Ben Teekloh, Rusmir, Cristocea, Gaston, Leu - mijlocași; Chico, Nanu, Gosic, Ene - atacanți). Alți patru „marinari”, care acuză diverse probleme medicale (D. Florea, Păcuraru, Larie, Bubuleandră), s-au pregătit separat. Păcuraru a suferit o ușoară întindere musculară în amicalul cu Unirea Slobozia, urmând a reintra la pregătire normală de mâine.