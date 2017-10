Vasilică Cristocea s-a transferat la Viitorul Constanţa

Vasilică Cristocea s-a transferat la Viitorul Constanța

Plecat liber de contract de la FC Farul, mijlocașul de 29 de ani a ajuns la nou-promovata în Liga a II-a, ieri efectuând primul antrenament la noua sa formație. Viitorul Constanța a avut 22 de jucători la reunirea de ieri în vederea demarării pregătirii sezonului 2010/2011 al Ligii a II-a. Cel mai important jucător prezent a fost Vasilică Cristocea, care s-a transferat de la FC Farul, liber de contract. „Îmi doresc să contribui la pro-movarea echipei, fie că accederea în Liga 1 se va produce acum, fie în anii viitori. Sunt cel mai expe-rimentat jucător din lot și vreau să fiu un exemplu pentru fotbaliștii mai tineri. Viitorul are un proiect îndrăzneț, de mare pespectivă. După ce m-am despărțit de Farul, mi-am dorit să rămân acasă, alături de soția mea, care a născut de curând, și de fetița noastră. Decizia de a mă transfera la Viitorul poate reprezenta și o relansare a carierei mele”, a declarat Cristocea. Alți jucători noi au fost Radu Chiriță (18 ani), de la CSM Rm. Vâlcea, și Florin Nazâru (17 ani), promovat din propria pepinieră. Lotul va fi completat de portarul George Șerban (16 ani), de la Petrolul 95 Ploiești, care nu a fost prezent la reunirea lotului întrucât în această perioadă participă la o acțiune a Naționalei U-16. De asemenea, din lot mai fac parte Ionuț Durbac, Adrian Ungureanu și Alexandru Chirilă, care se află în recuperare după accidentări mai vechi. Viitorul s-a despărțit în schimb de Iulian Răvoiu, Ionuț Florea și Bogdan Boritz, care și-au în-cheiat colaborarea cu echipa constănțeană. Staff-ul tehnic este format din Cătălin Anghel (antrenor principal), Norbert Niță (antrenor secund), Constantin Gârjoabă (antrenor cu portarii) și Ciprian Prună (preparator fizic). Gârjoabă vine de la FC Farul, la Viitorul înlocuindu-l pe Sorin Colceag. Lotul prezent la reunire Portari: C. Popa, Chiriță; Fundași: I. Călin, Militaru, I. Posteucă, Rusu, L. Bubuleandră, Fl. Nazâru, I.Lupu; Mijlocași: Cârstocea, Benzar, Dimcea, Ștefănescu, Banoti, Cristocea, Evdochim; Atacanți: R. Lupu, Pavăl, Hertu, Șt. Sandu, Chițu, Sin. „Îl cunosc foarte bine pe antrenorul Cătălin Anghel, încă de când era jucător. În urmă cu doi ani, chiar m-am pregătit sub comanda sa timp de două săptămâni, când antrena pe CSO Ovidiu. Este un tehnician tânăr, care folosește metode moderne de pregătire și, în ciuda vârstei fragede, a înregistrat deja rezultate foarte bune” Vasilică Cristocea Cantonamente la Tărlungeni și Brașov Primul cantonament de pregătire al Viitorului se va desfășura între 12 și 23 iulie, la Tărlungeni (județul Brașov), unde constănțenii vor susține și trei meciuri amicale (pe 16, 20 și 23 iulie). A doua perioadă montană va avea loc, cel mai probabil, la Brașov, între 26 iulie și 7 august, când constănțenii au în program și trei dispute de verificare. Reveniți de la Brașov, elevii lui Cătălin Anghel vor pregăti startul sezonului 2010/2011 la Constanța.