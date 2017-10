Vasile Stângă părăseşte banca tehnică a HCM-ului

Vasile Stângă părăsește banca tehnică a HCM-ului

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul principal al echipei HCM Constanța, Vasile Stângă, a declarat, după ce formația sa a pierdut finala Cupei României, că nu va mai rămâne pe banca grupării de pe litoral, pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul. „Activitatea mea la HCM se încheie aici. Eu am avut un obiectiv de îndeplinit și nu am reușit. Voi avea cu discuție cu consiliul de administrație, dar sunt sigur că nu vom continua împreună”, a spus Stângă. Tehnicianul consideră că finala a fost influențată de arbitraj: „Cum poți să câștigi cu cea mai coruptă brigadă de arbitri din România? După meci, le-am spus jucătorilor mei că sunt câștigătorii morali”. Vasile Stângă a preluat conducerea HCM-ului pe 9 ianuarie, înlocuindu-l pe Eden Hairi, care a devenit secund. Obiectivul său era câștigarea campionatului și a Cupei României. Și directorul executiv al grupării constănțene, Nurhan Ali, a fost de părere că arbitrii au decis câștigătoarea partidei. „Mi-e scârbă de cine a ajuns să decidă un rezultat pe teren. Nu mai contează jucătorii, contează arbitrii. Am fost mult mai buni ca Steaua, dar în handbalul românesc jegurile de arbitri Stănescu și Harabagiu au stabilit și cine să iasă campioană, și cine să câștige Cupa. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, probabil se va hotărî în consiliul de administrație, care se va reuni după alegeri”, a declarat, pentru agenția NewsIn, Nurhan Ali.