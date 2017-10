Vasile Simionaş, vicepreşedinte al Politehnicii Iaşi: „Din retur, vom pune şi noi presiune pe arbitri“

Vasile Simionaș, vicepreședinte al Politehnicii Iași: „Din retur, vom pune și noi presiune pe arbitri“

Vicepreședintele clubului Politehnica Iași, Vasile Simionaș, a declarat, ieri, că gruparea moldavă își va schimba din retur atitudinea față de arbitri. „În tur, noi nu am comentat arbitrajele, pentru că am considerat că este normal să respectăm munca și deciziile arbitrilor, asta în ciuda faptului că am pierdut puncte din cauza lor. Am fost dezavantajați de multe ori și nu am spus nimic. Din retur, lucrurile vor sta altfel. Vom pune și noi presiune pe arbitri! Am văzut că acele cluburi care au adoptat această tactică nu au avut decât de câștigat. Vom face și noi la fel, pentru că nu putem să acceptăm la infinit să fim dezavantajați”, a declarat Simionaș.