Vasile Chirondojan, nemulţumit de schimbările gen „Harlem”

Vasile Chirondojan, nemulțumit de schimbările gen „Harlem”

Președintele clubului Cleopatra, Vasile Chirondojan, a declarat că este nemulțumit de evoluția unora dintre jucători, fiind totodată deranjat de modificările efectuate, după pauză, de antrenorii echipei sale. „Au fost două reprize total diferite. În prima, am văzut dăruire totală, în ambele tabere. În cea de-a doua, antrenorii mei au făcut schimbări peste schimbări, parcă eram la spectacol cu Harlem. Am fost foarte supărat, nici nu am mai stat până la finalul meciului”, a spus Chirondojan. Șeful clubului din Mamaia a precizat că, pentru evoluțiile dezamăgitoare, jucătorii Purice și Bădărîcă vor fi sancționați cu reținerea indemnizațiilor pe luna aprilie. „Pe viitor, cei care nu își vor apăra corect șansele vor fi excluși din lot. O să recurgem la măsuri ex-treme, pentru că vreau performan-ță”, a explicat Chirondojan.