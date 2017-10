Vasile Avram, trimis în judecată de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată astăzi, în stare de arest preventiv, pe fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, sub acuzația de luare de mită în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu o infracțiune de corupție.Conform Agerpres.ro, alături de Vasile Avram au mai fost trimiși în judecată omul de afaceri Sorin-Ioan Țerbea, pentru dare de mită, în formă continuată, avocatul Baroului Giurgiu Adrian Penciu, acuzat de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și favorizarea infractorului, ambele în legătură directă cu o infracțiune de corupție, Nicolae Iacobescu, acuzat de complicitate la dare de mită și complicitate la luare de mită, ambele în formă continuată și recepționerul Vasile-Constantin Chiorean, acuzat de complicitate la dare de mită și complicitate la luare de mită. Potrivit anchetatorilor, pe data de 21 mai, în condițiile exercitării atribuțiilor de serviciu ca supervizor la meciul de fotbal FCM Tîrgu-Mureș - Universitatea Cluj, Vasile Avram a primit de la inculpatul Sorin-Ioan Țerbea suma de 19.000 de euro în scopul delegării unor arbitri agreați de echipa de fotbal din Tîrgu-Mureș la jocurile ediției de campionat 2011-2012.