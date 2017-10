Van Basten: „Respectăm echipa României“

Olandezii au ajuns vineri după-amiază la Constanța, seara efectuând antrena-mentul oficial, pe stadionul „Farul“. Selecționerul Marco van Basten își calculează mișcările în funcție Adrian Mutu și spune că a pregătit o strategie aparte de anihilare a vedetei Fiorentinei. „Jucătorii mei știu fiecare pas pe care Mutu îl face în teren. O să avem grijă de el, cu marcaj atât zonal, cât și om la om. Dacă noi nu greșim, Mutu nu are cum să miște! Am înțeles că, la închidere, va apărea și Chivu, o manevră care ne-a făcut să schimbăm puțin planurile inițiale. Respectăm echipa României, care are valoare de Europene, însă noi am venit la Constanța să obținem un rezultat pozitiv”, a declarat tehnicianul olandez.Olandezii au ajuns vineri după-amiază la Constanța, seara efectuând antrena-mentul oficial, pe stadionul „Farul“. Selecționerul Marco van Basten își calculează mișcările în funcție Adrian Mutu și spune că a pregătit o strategie aparte de anihilare a vedetei Fiorentinei. „Jucătorii mei știu fiecare pas pe care Mutu îl face în teren. O să avem grijă de el, cu marcaj atât zonal, cât și om la om. Dacă noi nu greșim, Mutu nu are cum să miște! Am înțeles că, la închidere, va apărea și Chivu, o manevră care ne-a făcut să schimbăm puțin planurile inițiale. Respectăm echipa României, care are valoare de Europene, însă noi am venit la Constanța să obținem un rezultat pozitiv”, a declarat tehnicianul olandez.