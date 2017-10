Valentin Scanghel intră în „lupta” pentru podiumul FOTE

Atletul constănțean Valentin Scanghel, legitimat la Club Sportiv Farul Constanța, va evolua, astăzi, în finala probei de triplusalt de la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se desfășoară la Utrecht (Olanda). Sportivul antrenat de Alin Larion și Cecilia Gevat va concura de la ora 16.05 (ora României).„În finală, se vor alinia sportivi de mare valoare. Vali are a patra performanță. Va fi o întrecere dificilă, dar la care sperăm să avem rezultate. Mulțumim COSR, CS Farul, LPS «Nicolae Rotaru», dar și inimosului Dumitru Neagu, de la New Gas Energy, pentru sprijinul acordat activității noastre”, a declarat Alin Larion.În vârstă de 15 ani, Valentin Scanghel este multiplu medaliat și recordmen național, dar are în palmares și o medalie de argint la Balcaniada de anul trecut.