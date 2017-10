Valentin Scanghel a fost, din nou, aproape de podium în Olanda

După clasarea pe poziția a IV-a în proba de triplusalt la Festivalul Olimpic de Tineret European, desfășurat la Utrecht (Olanda), atletul constănțean Valentin Scanghel, de la CS Farul - LPS „Nicolae Rotaru”, a fost aproape să urce pe podium și la ștafeta de 4x100 metri.Sportivul antrenat de Alin Larion și Cecilia Gevat a alergat alături de Costin Homiuc, Zeno Moraru și Gabriel Bitan, alături de care a obținut rezultatul de 42 secunde și 86 milisecunde. Proba a fost câștigată de Franța, urmată de reprezentativele Italiei și Olandei.„Sunt mulțumit de această clasare. Pentru noi, primele șase locuri sunt importante. Vali mai are timp să progreseze, este încă tânăr iar la această competiție a concurat cu sportivi mai mari decât el cu un an. Doresc să mulțumesc pe această cale Comitetului Olimpic Sportiv Român, Clubului Sportiv Farul, Liceului cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru», dar și inimosului Dumitru Neagu, de la New Gas Energy, pentru sprijinul acordat activității noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Alin Larion.Actualmente, Valentin Scanghel s-a întors în țară și este prezent la București, unde, săptămâna aceas-ta, va concura la Campionatul Național de probe combinate.