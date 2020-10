Val de infectări sub panou! Cupa României la baschet masculin - suspendată!

Vestea a căzut ca un trăsnet în tabăra celor de la BC Athletic Constanţa, care aveau mari gânduri în privinţa acestei competiţii.



„Eram pe picior de plecare, în noaptea de joi spre vineri aveam tren spre Oradea. Din păcate, a venit această decizie a federaţiei şi toate planurile noastre au fost date peste cap. Cel mai probabil, ţinând cont de numărul tot mai mare de infectări cu noul coronavirus, se va amâna şi debutul de campionat. Aşteptăm deciziile federaţiei.





În ceea ce ne priveşte, noi am respectat toate recomandările, ne-am ferit cât am putut, am ţinut jucătorii sănătoşi. Înaintea plecării spre Oradea, componenţii lotului şi staff-ul tehnic au efectuat testele pentru Covid-19, iar rezultatele sunt negative. Suntem printre puţinele cluburi din campionat care nu avem cazuri de infectare.





În continuare, rămânem la Constanţa, ne vom antrena la Sala Sporturilor şi în sala de forţă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, team-managerul BC Athletic, Andrei Talpeş.



BC Athletic Constanţa ar fi trebuit să evolueze în Grupa B a Cupei României, întrecerile fiind programate a avea loc în Arena „Antonio Alexe” din Oradea, alături de CSM CSU Oradea, Steaua Bucureşti, SCM Craiova şi CSM VSKC Miercurea Ciuc.



Meciurile din Grupa A, în care sunt repartizate U-BT Cluj, Dinamo-Ştiinţa Bucureşti, BCMU Argeş Piteşti şi CSM Galaţi, trebuiau să se desfăşoare în Arena de Baschet din Bucureşti, iar partidele din Grupa C, în care adversare erau CSU Sibiu, SCM Timişoara, CSO Voluntari şi CSM Tg. Jiu, ar fi trebuit să aibă loc în Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu.





Federaţia a decis însă suspendarea competiţiei, după ce mai multe cluburi au anunţat că au în lot jucători infectaţi cu virusul Covid-19: CSO Voluntari - 15, U-BT Cluj - 10, Dinamo-Ştiinţa Bucureşti - 5, CSU Sibiu - 2. Aceste patru echipe au participat, săptămâna trecută, la Memorialul „Elemer Tordai”, de la Sibiu.



Începând cu această ediţie de campionat, tânărul baschetbalist Rareș Voivozeanu va face parte din lotul lărgit al „Gladiatorilor din Tomis”. În vârstă de 17 ani, juniorul născut la 12 decembrie 2003 provine de la grupa U18 a CSS 1-Athletic, unde este antrenat de George Mircioi.





„Din motive de siguranţă sanitar-epidemiologică şi din cauza situaţiei existente deja în rândul echipelor înscrise în Cupa României la masculin, dar mai ales a focarelor Covid-19, se propune suspendarea desfăşurării celor trei turnee preliminare, din 17-22.10.2020, pentru o perioadă nedeterminată”, a hotărât, în unanimitate, Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet.