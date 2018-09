Val de indignare după trista poveste a antrenorului emerit Octavian Tileagă. Reacţia Roxanei Mitan întârzie. O aşteptăm!

Val de indignare după trista poveste a antrenorului emerit Octavian Tileagă. Reacția Roxanei Mitan întârzie. O așteptăm!

Articolul pe care „Cuget Liber” l-a publicat astăzi, despre trista poveste a antrenorului emerit Octavian Tileagă, tratat într-un mod pe care nu-l merita după o viață dedicată sportului de performanță, a stârnit, așa cum era de așteptat, un val de indignare din partea cititorilor, care și-au manifestat in corpore susținerea pentru omul care l-a pregătit pe unicul înotător român medaliat la Jocurile Olimpice.Cu toții îl îndeamnă pe profesorul Tileagă să continue lupta, să nu renunțe, să nu se lase călcat în picioare.Pe de altă parte, m-am așteptat ca directorul Palatului Copiilor Constanța, Roxana Mitan, să aibă o replică, să vină cu un punct de vedere. Este ora 14.15. Niciun semnal! Încă îi așteptăm opinia, pe care o vom da publicității imediat.Sunt voci care spun că, dacă ar avea onoare, după acest episod foarte urât, Roxana Mitan ar trebui să își dea demisia. Asupra acestui subiect, voi reveni la timpul potrivit!XXX„Tavi, am rămas paralizat când am aflat. Nu poate fi adevărat! Singurul antrenor din România care a adus o medalie olimpică cu băieții (Răzvan Florea - bronz la 200 spate, la JO Atena 2004) este acum jignit monstruos de neica nimeni. Nu știu cum au putut gândi la așa ceva. Să zicem că a greșit directoarea, dar ce a făcut Consiliul de Administrație. Îmi vine să vomit, dar nu oricum, ci pe ei… Tavi, te rog să nu te lași. Oare ăștia știu că soarta natației românești a depins o bună perioadă de tine, cât ai fost și antrenor federal? Te rog să lupți!” - Relu Bădescu„Păcat, nu am cuvinte. Țara asta cu dobitoci la conducere. Bani, bani… Pentru bani, se vând pe ei însiși. Oameni de nimic, posturi obținute pe bani și relații. De aia pleacă valorile din țară. Munca unui om care se dedică pentru sport și performanță nu are valoare. Să nu uite doamna că fără rezultatele și munca Antrenorului ar fi acum fără loc de muncă. Păcat, nu am cuvinte…” - Virginia Singer„Sunt șocat de situația prezentată în legătură cu antrenorul emerit, domnul profesor Octavian Tileagă și cu perspectiva înotătorilor secției de performanță din cadrul Palatului Copiilor.Familiile copiilor, părinții și bunicii doresc ca visurile și eforturile acestor copii să nu fie anulate printr-o hotărâre nedreaptă a conducerii Palatului.Suntem alături de domnul profesor.” - Frantzi Smocov„Și vă mai întrebați de ce pleacă lumea performanțelor în străinătate. Jos pălăria domnule profesor, sunteți un om deosebit, poate cineva va hotărî odată pentru totdeauna ca incompetenții puși în funcții de conducere să dispară. Suntem noi săraci, dar măcar aceste valori să nu le pierdem. Sunt alături de dumneavoastră, stimate domn.” - Marcu Vasile„Primul impuls a fost să comentez doar atât: Incredibil!. Apoi, am realizat că, de fapt, este ceva normal pentru Constanța, unde avem „n” exemple de somități în domeniul în care activează, dar care nu și-au putut găsi locul meritat. Spiritul de autoconservare al non-valorilor funcționează perfect în orașul nostru...” - Paul Alexe„Nu am avut rezultatele dumneavoastră, deoarece nu am lucrat în performanță, dar, după 40 de ani de muncă în aceeași instituție și 11 ani de directorat, când mi-am depus dosarul la ISJ pentru a obține 10 ore ca pensionar (la personal era un profesor din Mangalia) mi s-a spus, citez - postul este arvunit”, la conducerea ISJ fiind un profesor universitar. Colegul dumneavoastră nu renunță la orele în plus? Mergeți mai departe și succes!” - Ana Mihu„Octavian Tileagă e un nume aproape legendar. Iar noi ne dărâmăm, de 30 de ani, legendele!” - Claudiu Contevici