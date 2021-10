Vados Arad şi CSU ASE Bucureşti s-au impus în Superliga de şah de la Mamaia

Desfăşurată în staţiunea Mamaia, ediţia de anul acesta a Superligii de şah a fost extrem de spectaculoasă şi s-a încheiat cu mult dramatism, intrând direct în istoria de peste 60 de ani a competiţiei.La masculin, soarta titlului a fost decis abia la primul criteriu de departajare, Vados Arad beneficiind de doar o jumătate de punct avans şi reuşind să se încoroneze, în premieră, campioană abia la finalul ultimei partide.Titlul feminin a reprezentat, de asemenea, o necunoscută până în ultima rundă, echipele de pe primele două poziţii, CSU ASE Bucureşti şi Arnia Chess IT jucând practic ultimul meci cu medaliile de aur pe masă.„Nouă zile de şah de mare calitate. 17 echipe, zeci de jucători inimoşi, partide spectaculoase şi dramatism până în ultima zi. Aşa am putea descrie cel mai bine o Superligă cu adevărat specială.Noii campioni ai României sunt Vados Arad, în competiţia masculină, şi CSU ASE Bucureşti, în turneul feminin, echipe pe care le felicităm şi pe care le aplaudăm la scenă deschisă, cu atât mai mult cu cât au obţinut în premieră mult râvnitele medalii de aur.Felicitări și pentru celelalte echipe medaliate: Politehnica Iaşi şi CS Studenţesc Medicina Timişoara, în turneul băieţilor, respectiv Arnia Chess IT şi CS Studenţesc Medicina Timişoara în cea a fetelor!”, au transmis organizatorii Superligii.XXXIar pentru Cătălin George Miroiu, şahist legitimat la CSU Târgovişte, Superliga de la Mamaia a fost una cu adevărat de excepţie, care tocmai i-a adus a doua normă de Maestru Internaţional.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah