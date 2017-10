Vacanţă prelungită pentru FC Farul

2

F.C.FARUL C-TA

Stati linistiti,situatia de la F.C.FARUL este rezolvata..Nu vor veni autoritatile locale nici patronul "Cuget liber",insa vor fi oameni de buna credinta care chiar vor face ceva pentru acest club fanion al orasului Constanta.Unul dintre investitori este un roman plecat in afara,stabilit in Elvetia de peste 25 ani...HAI FARUL!!!Reunirea lotului este stabilita in jurul datei de 8 iulie!Si cu jucatori noi.