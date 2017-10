Vă aşteptăm la Mondiale!

Constanța, reper important pe harta rugby-ului românesc

Vă așteptăm la Mondiale!

După mulți ani în care s-a zbătut în anonimat, rugby-ul constănțean revine în prim-plan. Și nu oricum, ci având echipe în progres, jucători campioni europeni cu naționala României și, poate cel mai important, o piramidă a performanței bine gândită. Sportul cu balonul oval con-stănțean este pe drumul cel bun. RCJ Farul țintește la podiumul Diviziei Naționale, CS Constructorul-Cleopatra bate la porțile promovării propunând jucători tineri, CS Cleopatra merge din victorie în victorie la juniori sub 19 ani, iar LPS „Nicolae Rotaru“ CSS are succese pe linie la juniori sub 18 ani. „Pe harta rugby-ului românesc, Constanța a devenit un reper de maximă importanță. Am reușit să ne unim, să ne dăm mâna, să lăsăm orgoliile și să facem echipe puternice. Avem o generație de jucători tineri de valoare. Azi, sunt campioni europeni, mâine, să-i reîntâlnim la Cupa Mondială. În această formulă de colaborare, cu bani privați, de la buget și de la autoritățile locale, vom putea reprezenta o alternativă la titlurile naționale, arvunite, în anii trecuți, doar de Steaua și Dinamo“, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv, prof. Andrei Sze-merjai. „Este o onoare pentru mine să fiu printre atâția campioni. Am investit șase ani în acești copii și începem să culegem roadele. Avem o relație de parteneriat foarte bună cu LPS, dar și cu RCJ Farul, deși ei sunt puțin mai distanți“, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Rugby, materie la facultate La rândul său, Florian Constantin, președintele Asociației Județene de Rugby, susține că rezultatele nu pot apărea fără un cadru organizatoric bine conceput. „Este foarte bine că s-a refăcut constelația performanței, începând de la nivel de copii, juniori și terminând cu seniorii. Sper ca, în curând, să apară și noi instructori“, a spus Constantin. Preluând ideea, Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ, a anun-țat că, în curând, la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius“ Constanța, va exista un cadru didactic cu specializarea rugby.După mulți ani în care s-a zbătut în anonimat, rugby-ul constănțean revine în prim-plan. Și nu oricum, ci având echipe în progres, jucători campioni europeni cu naționala României și, poate cel mai important, o piramidă a performanței bine gândită. Sportul cu balonul oval con-stănțean este pe drumul cel bun. RCJ Farul țintește la podiumul Diviziei Naționale, CS Constructorul-Cleopatra bate la porțile promovării propunând jucători tineri, CS Cleopatra merge din victorie în victorie la juniori sub 19 ani, iar LPS „Nicolae Rotaru“ CSS are succese pe linie la juniori sub 18 ani. „Pe harta rugby-ului românesc, Constanța a devenit un reper de maximă importanță. Am reușit să ne unim, să ne dăm mâna, să lăsăm orgoliile și să facem echipe puternice. Avem o generație de jucători tineri de valoare. Azi, sunt campioni europeni, mâine, să-i reîntâlnim la Cupa Mondială. În această formulă de colaborare, cu bani privați, de la buget și de la autoritățile locale, vom putea reprezenta o alternativă la titlurile naționale, arvunite, în anii trecuți, doar de Steaua și Dinamo“, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv, prof. Andrei Sze-merjai. „Este o onoare pentru mine să fiu printre atâția campioni. Am investit șase ani în acești copii și începem să culegem roadele. Avem o relație de parteneriat foarte bună cu LPS, dar și cu RCJ Farul, deși ei sunt puțin mai distanți“, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Rugby, materie la facultate La rândul său, Florian Constantin, președintele Asociației Județene de Rugby, susține că rezultatele nu pot apărea fără un cadru organizatoric bine conceput. „Este foarte bine că s-a refăcut constelația performanței, începând de la nivel de copii, juniori și terminând cu seniorii. Sper ca, în curând, să apară și noi instructori“, a spus Constantin. Preluând ideea, Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ, a anun-țat că, în curând, la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius“ Constanța, va exista un cadru didactic cu specializarea rugby.