USF1 nu va participa în acest an în Formula 1

Ştire online publicată Joi, 04 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

USF1 și Campos, echipele aflate în pericol de a rata debutul sezonului de Formula 1, au făcut, ieri, anunțuri diferite privind viitorul lor, prima precizând că nu va participa în acest an, iar ce-a de-a doua exprimându-și ferm intenția de a fi prezentă la startul competiției, dar sub alt nume. Americanii de la USF1 au abandonat dezvoltarea monopostului pentru acest an și au cerut FIA să permită amânarea intrării echipei în Formula 1 pâna în 2011. Angajații echipei au fost trimiși acasă, după ce conducerea i-a anunțat că nu a putut fi asigurată finanțarea pentru a putea concura în acest sezon. În ceea ce privește echipa Campos Meta 1, de asemenea confruntată cu probleme înaintea debutului F1, programat la 12 - 14 martie, în Bahrain, lucrurile par să fi intrat în normalitate. Oficialii au anunțat schimbarea numelui în HRT F1, adica Hispania Racing F1 Team, și și-au reafirmat decizia de a face toate eforturile pentru a nu rata startul sezonului.