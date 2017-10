US OPEN. Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer vor juca finala masculină de dublu

US OPEN. Horia Tecău și Jean-Julien Rojer vor juca finala masculină de dublu

Ştire online publicată Vineri, 08 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala probei masculine de dublu în turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce au învins, joi, în penultimul act, principalii favoriți, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la arenele Flushing Meadows din New York.Horia Tecău și Jean-Julien Rojer, capi de serie numărul 12, s-au impus după două ore și 8 minute, în fața unui cuplu care nu pierduse niciun set în competiție.Cuplul româno-olandez a cedat clar primul set, în doar 22 de minute, cu 1-6.Tecău și Rojer au echilibrat jocul în setul al doilea, în care s-a mers cap la cap, până în tiebreak, după ce au depășit un moment psihologic în ghemul 7, când adversarii au avut două mingi de break. Kontinen și Peers au avut 3-0 și 5-3 în tiebreak, dar Horia și partenerul său au reveni formidabil și au câștigat cu 7-5, egalând situația la seturi.În decisiv, Tecău și Rojer au început foarte bine, cu break, și au condus cu 2-0 și 3-1, ratând două mingi de 4-1. Kontinen și Peers au revenit, au restabilit egalitatea, iar apoi au preluat controlul, conducând cu 4-3. Ambele perechi și-au făcut serviciul până la 5-5, când Tecău și Rojer au reușit un nou break, iar Horia a încheiat meciul cu un ghem la zero.Finala de la US Open este o premieră atât pentru Tecău, cât și pentru Rojer, până acum cei doi având cel mai bun rezultat la New York sferturile de finală: Tecău (2011, 2015), Rojer (2013, 2015). Cei doi au un singur titlu de Mare Șlem în palmares, în 2015, la Wimbledon.În semifinală, Tecău și Rojer au avut un as, 5 duble greșeli, 39 winners și 11 erori neforțate. Kontinen și Peers au reușit 6 ași, au făcut 6 duble greșeli, au realizat nu mai puțin de 57 de winners și au comis 12 erori neprovocate.Kontinen și Peers i-au învins pe Tecău și Rojer cu 6-4, 7-5, luna trecută, în optimi la Montreal. Kontinen și Peers aveau 2-1 în meciurile directe, după ce au câștigat anul trecut, în optimi, la Monte Carlo, cu 6-2, 6-3. Tecău și Rojer au învins anul acesta, la Dubai, în semifinale, cu 7-6 (8), 6-3.Perechea româno-olandeză și-a asigurat un cec de 340.000 dolari și 1.200 de puncte ATP, iar în finală vor înfrunta învingătorii dintre spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, capi de serie nr. 11, și gemenii americani Bob și Mike Bryan, favoriții numărul cinci.