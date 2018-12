Veteranul de la HC Dobrogea Sud, George Buricea:

"Următorul Crăciun mă va prinde pe banca tehnică"

Extrema stângă a HC Dobrogea Sud Constanța George Buricea a declarat că sezonul 2018/2019 va fi ultimul ca jucător din carieră, iar următoarele sărbători îl vor „prinde“ pe banca tehnică.George Buricea a ajuns la Constanța în 1998, la 19 ani, și, cu excepția celor două sezoane petrecute la Steaua, 2002/2003 și 2007/2008, a jucat numai pentru echipa Constanței, fie că s-a numit HC Portul, HC Constanța, HCM sau HC Dobrogea Sud. Pe cea din urmă se poate mândri că a înființat-o împreună cu Ionuț Stănescu și Laurențiu Toma, în vara anului 2015.„Următoarele sărbători de Crăciun mă vor prinde pe banca tehnică. Vreau să rămân în club. Voi fi antrenor la echipa de liga a doua, dar voi sta în spatele lui Zvonko Sundovski și la prima echipă, să învăț din experiența lui. Nu e ușor să te lași de sportul pe care l-ai practicat timp de 25 de ani, dar mă alină gândul că voi rămâne tot în handbal. Nu toți au această șansă, pentru că societatea nu oferă multe oportunități pentru sportivii de performanță”, a declarat fostul internațional.Până la momentul retragerii mai este însă o jumătate de sezon cu multe provocări.„Anul acesta, trăgând linie, a fost unul bun. Am câștigat Cupa României și ne-am calificat în grupele Cupei EHF. Dacă ieșim din grupe, ar fi o performanță extraordinară, la doar trei ani de la înființare. Cele trei înfrângeri de la finalul acestui an nu sunt ușor de digerat, dar în Liga Națională am rămas în obiectiv. Suntem pe locul 2 și ne dorim să jucăm finala campionatului. Să fim realiști, în trei ani am realizat cât alții care au o istorie mult mai lungă”, a declarat George Buricea, citat de site-ul oficial al clubului.HC Dobrogea Sud a cucerit, până în acest moment, două trofee - Supercupa și Cupa României, iar anul viitor, va juca în grupele Cupei EHF, alături de FC Porto, Team Tvis Hostelbro și Liberbank Cuenca. De la HCM Constanța, în 2014, nicio altă echipă românească nu a trecut de faza grupelor.„Delfinii” beneficiază de o susținere consistentă din partea Primăriei Constanța (prin Consiliul Local), în jurul sumei de 2 milioane de euro. Buget mare, pretenții mari din partea comunității locale, dar și a celor care o administrează.„S-a tot bătut monedă pe faptul că avem cel mai mare buget din ligă. Anul acesta, avem un buget mare, e adevărat, dar este împărțit la mai multe echipe. Avem două echipe de seniori, în Liga Națională și Divizia A, și cinci de juniori, de la cei mari la mini-handbal. Se plătesc toate taxele, sunt o mulțime de cheltuieli. Suntem comparați tot timpul cu HCM, dar s-au schimbat multe de atunci. Și campionatul este altul, acum sunt șapte-opt echipe cu bugete bune, care au pretenții la trofee. Comparația cu HCM nu stă în picioare”, a completat George Buricea.