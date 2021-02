„Uraganul” Simona Halep a făcut ravagii în primul tur la Australian Open

Publicul prezent în tribunele arenei „Rod Laver” a exultat la puţinele puncte reuşite de australiancă şi nu a reacţionat la punctele fabuloase câştigate de Simona.





Aşa cum o ştim de mulţi ani, Halep a jucat perfect de la prima şi până la ultima minge. Cabrera a simţit pe pielea ei ce înseamnă ca Simona Halep să te privească într-un anume fel.





Privirea tăioasă a jucătoarei de la malul mării şi descătuşarea de la finalul meciului vor rămâne în amintirea tuturor fanilor Simonei.





După un meci care a durat fix o oră, Simona Halep s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1. După ce s-a bucurat în stilul caracteristic, grimasele de pe faţa sa au dispărut şi a bătut palma cu adversara ei, afişând un zâmbet frumos, demn de fotografiat.



„Mă simt excelent aici la Melbourne. Am amintiri extraordinare, e o plăcere să revin. Încerc să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu e ușor. E complicat mereu primul meci cu o jucătoare. Vreau s-o felicit pe Lizette Cabrera, are toată cariera în față. Întotdeauna e dificil să joci cu beneficiare de wild card-uri, dar am încercat zilele trecute s-o analizez, am urmărit meciuri de-ale ei, mi-am făcut temele”, a spus Simona Halep.





În turul al doilea Simona Halep va da peste o altă australiancă, Ajla Tomljanovic, jucătoare aflată pe locul 69 în ierarhia mondială.





Cele două tenismene s-au mai întâlnit de trei ori până în prezent, de fiecare dată constănţeanca având câştig de cauză.



În 2018 Simona s-a impus la Cincinnati cu 2-1, în 2019 a câştigat la Roland Garros cu 2-1, iar în 2020 s-a impus cu 2-0 la turneul WTA de la Adelaide.





„Mă simt bine fizic. Îmi va fi, cu siguranță, greu în următorul meci, e complicat să joc împotriva adversarelor care lovesc foarte puternic, dar trebuie să fiu puternică pe picioare și să mă concentrez pe jocul meu”, a transmis Simona Halep.





Simona Halep va juca şi la dublu la primul turneu de Grand Slam al anului, unde va face pereche cu tânăra jucătoare australiană Charlotte Kempenaers-Pocz (16 ani). În prima rundă, cele două vor avea ca adversare cuplul australian compus din Arina Rodionova şi Storm Sanders.





În acest an, Charlotte Kempenaers-Pocz a jucat primul ei meci într-un turneu WTA, în proba de dublu de la Yara Valley Clasic, alături de compatrioata sa Jaimee Fourlis. Cele două au pierdut în chiar primul tur, scor 5-7, 3-6, împotriva altei perechi din Australia, Olivia Gadecki/Belinda Woolcock.





Constănţeanca a întâlnit-o luni dimineaţă în primul tur la Melbourne pe una dintre favoritele gazdelor, Lizette Cabrera, o jucătoare modestă aflată pe locul 140 în clasamentul WTA.