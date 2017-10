UPDATE - Simona Halep, calificare impresionantă în semifinalele turneului US Open. Pe cine întâlneşte în următorul meci

UPDATE - Simona Halep, calificare impresionantă în semifinalele turneului US Open. Pe cine întâlnește în următorul meci

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a doua favorită, s-a calificat în premieră în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Victoria Azarenka, numărul 20 pe lista capilor de serie, cu 6-3, 4-6, 6-4, miercuri, la arenele Flushing Meadows din New York.Simona Halep și-a asigurat prin victoria de miercuri, cu Azarenka, un cec de 805.000 dolari și 780 de puncte WTA.În penultimul act, Halep o va înfrunta pe italianca Flavia Pennetta, cap de serie numărul 26, care a trecut de Petra Kvitova (Cehia/N. 5), cu 4-6, 6-4, 6-2./ Meciul dintre românca Simona Halep, a doua favorită, și belarusa Victoria Azarenka, cap de serie numărul 20, a fost întrerupt, din cauza ploii, în setul trei, în sferturile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, la arenele Flushing Meadows din New York.În momentul întreruperii, scorul era de 2-1 pentru Azarenka și 40-15 pentru Simona, la serviciu, după ce românca luase primul set, cu 6-3, iar belarusa pe al doilea, cu 6-4, scrie Agerpres.