UPDATE - Simeonov şi Petkov, din nou la CVM Tomis

UPDATE - Simeonov și Petkov, din nou la CVM Tomis

Sehan Cadâr a confirmat faptul că cei doi voleibaliști se vor întoarce la Constanța: "Eu nu am vorbit personal cu cei doi jucători, însă antrenorul Martin Stoev mi-a confirmat întoarcerea lor echipă"În urmă cu două săptămâni, voleibaliștii Ventzislav Simeonov și Stanislav Petkov au hotărât să plece de la CVM Tomis, din cauza salariilor restante.Astăzi, au apărut mai multe zvonuri cum că cei doi se vor întoarce la echipă pentru finala campionatului pe care Constanța o va disputa cu Zalăul. Contactat de Cuget Liber, Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului constănțean a declarat:„Eu le-am trimis un mail tuturor componenților echipei, acum două zile, prin care îi anunțam că am găsit modalitatea de a plăti salariul pe luna ianuarie, în anumite condiții, asta însemnând în două rate. Același mail l-am trimis și celor doi jucători care sunt plecați de la echipă. Le-am spus că au posibilitatea să acceseze și ei salariul, cu condiția de a fi prezenți la Constanța pentru antrenament și jocul cu Zalăul. Deocamdată eu nu am primit nici un răspuns de la nici unul. Eu mi-i doresc înapoi, dar e alegerea lor”. Serhan Cadâr a mai adăugat faptul că jucătorii rămași vor avea prioritate pentru primirea salariilor restante.