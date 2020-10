UPDATE / Canotori români, în finalele Campionatelor Europene de juniori

Nouă echipaje ale României s-au calificat, sâmbătă, în finalele Campionatelor Europene de canotaj pentru juniori de la Belgrad (Serbia). Este vorba despre ambarcaţiunile patru rame feminin, patru rame masculin, patru vâsle feminin, 8+1 masculin, 8+1 feminin, 4 rame feminin cu cârmaci, simplu masculin, dublu rame feminin şi dublu rame masculin.Alt echipaj are şanse de a prinde finalele. La dublu vâsle feminin, Maria Guzran şi Elena-Maria Robitu au ocupat locul al doilea în seria a doua de calificare şi va evolua în semifinale.România nu a obţinut nicio medalie la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Essen (Germania), din 2019, la care am avut patru echipaje în finalele A.UPDATELa simplu feminin, Ana-Maria Mătran s-a clasat, în urmă cu puţin timp, pe locul 3 în semifinale şi va evolua în finala A.„Ana-Maria Mătran are 16 ani și va mai fi junioară încă doi ani. Promite încă de pe acum un viitor frumos în canotaj și suntem convinși că va aduce României multe medalii pe viitor”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Canotaj.