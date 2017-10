Universitatea Craiova - FC Farul începe la ora 22,15

Din cauza căldurii mari, partida de debut a „rechinilor" în ediția 2007/2008 a Ligii 1, de la Craiova, de sâmbătă, 28 iulie, începe la o oră mai puțin obișnuită pentru confruntările primului eșalon. Inițial, startul partidei fusese stabilit pentru ora 18,30, în transmisiune directă la Național TV, însă oltenii nu au mai fost de acord, invocând căldura sufocantă din Bănie de la ora partidei. În consecință, au propus 22,15, oră care a fost acceptată, inclusiv de televiziune. „Nu puteam juca nici măcar la 20,30. Este foarte cald. Cei care nu cred să vină pe stadion. Mai mult de 10 minute nu vor putea sta. Anul trecut, așa am debutat cu Vasluiul, iar jucătorii erau zăpăciți de căldură", a declarat patronul Universității, Adrian Mititelu. „Am găsit înțelegere atât la Farul, cât și la postul Național TV pentru ca acest meci să se dispute în condiții optime. Nu doream să producem neplăceri jucătorilor, ținând cont de căldura din România de la ora respectivă", a precizat și Valentin Alexandru, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Farul a înțeles și a acceptat situația, deși, prin modificarea orei, îi este puțin dat peste cap programul. „Intenționam să ne întoarcem acasă imediat după joc, pentru că vineri vom juca împotriva Stelei. Așa, trebuie să dormim acolo după meci, ceea ce presupune o cheltuială în plus. La fel de adevărat este că la ora 18 era și foarte cald. Poate că este mai bine așa", a declarat Ion Marin, directorul tehnic al Farului. Astăzi, pe arena proprie, de la ora 20,30, FC Farul dispută un meci amical contra lui CSM Medgidia (Liga a III-a), partidă la care va fi prezent și un spion craiovean. Oltenii susțin ultima verificare înaintea începerii campionatului sâmbătă, pe stadionul „Ion Oblemenco", de la ora 22, cu FC Caracal.