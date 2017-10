Universitatea Cluj s-a interesat de la Farul şi de Gaston Mendy

Universitatea Cluj s-a interesat de la Farul și de Gaston Mendy

Echipa constănțeană i-a comunicat nou-promovatei în Liga 1 care este prețul fundașului senegalez, dar lucrurile nu au avansat, gruparea ardeleană nerevenind cu vreo ofertă oficială. După Matei și Mățel, un alt jucător din lotul FC Farul, Gaston Mendy, a stârnit interesul unei echipe din primul eșalon, Universitatea Cluj, care, prin directorul sportiv Paul Cazan, s-a interesat cât cere clubul constănțean pe fundașul stânga senegalez. Oficialii „marinarii” au comunicat prețul, 50.000 de euro, dar de atunci nu au primit vreun document oficial cu oferta ardelenilor. U Cluj era interesată și de Mățel, dar căpitanul Farului a preferat-o pe Astra Ploiești, cu care este în pregătire la Brașov. De curând, se vorbea de alte două posibile destinații pentru Gaston, Portimonense (nou-promovată în prima ligă portugheză) și Astra Ploiești, dar niciuna dintre ele nu și-a găsit concretizarea. Oricum, jucătorul de culoare a declarat că preferă ceva din Franța. Aflat în cantonamentul Unirii Urziceni, la Poiana Brașov, Cosmin Matei urma să joace aseară într-un amical al vicecampioanei României, cu o echipă de ligă inferioară din zonă. „Mi s-a spus că voi evolua titular. Am preluat numărul 91, cel cu care am jucat și la Farul. Mă bucur că am șansa să fiu la Urziceni. Băieții de aici sunt puțin înaintea mea cu pregătirea, dar trag tare să recuperez. Diseară (n.n. - aseară), după meci, voi discuta cu cei de la Unirea despre situația mea”, a declarat Cosmin, pentru „Cuget Liber”. Internaționalul de juniori al Farului îl are coleg de cameră în cantonamentul Unirii pe atacantul francez de culoare Maurice Junior Dale, achiziționat de ialomițeni de la Arles-Avignon. Nici în privința lui Mățel, ieri la prânz, nu se stabilise ceva. „Deocamdată, nu e nimic concret. Suntem în discuții și sperăm să-l transferăm pe Alexandru”, ne-a spus managerul sportiv al Astrei, Dennis Șerban. Împrumutat în retur la Petrolul, mijlocașul Liviu Mihai II trebuie să se întoarcă la Farul și a luat legătura cu oficialii constănțeni pentru a se interesa dacă va fi rechemat sau va fi lăsat în continuare la Ploiești. Farul nu a luat deocamdată o decizie. În schimb, în ceea ce-i privește pe Doicaru și Dănuț Prodan, ale căror împrumuturi de la Ceahlăul au expirat, diriguitorii „marinarilor” nu le vor prelungi celor doi contractele.