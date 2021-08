Unirea Constanţa, debut cu înfrângere în Liga a Doua

Din păcate pentru constănţeni, scorul final a fost de 2-0 pentru gazde. Chiar dacă au început cu o înfrângere, elevii lui Ianis Zicu speră că vor căpăta mai multă încredere în ei, iar pe viitor vor fi mai buni.





Următoarea partidă pentru Unirea Constanţa va avea loc joi, de la ora 17.30, împotriva proaspăt retrogradatei FC Hermannstadt.



Meciul se va disputa pe stadionul „Sparta” din Techirghiol, locul unde Unirea Constanţa va evolua pe teren propriu în acest sezon.



La finalul meciului cu Chiajna reacţiile antrenorului Ianis Zicu nu au întârziat să apară.





„Un prim meci dificil, pentru că veneam după perioada asta scurtă de pregătire. Din păcate, am primit primul gol după un aut al nostru, pe care l-am executat greșit. A fost o respingere cu capul a lui Nicola și nu a apucat să mai ajungă la locul lui. Un gol primit în minutul 36 și cred că la pauză meritam să intrăm cu un rezultat de egalitate. Nu au fost cu nimic mai buni decât noi. Repriza a doua nu am reușit să revenim și să punem probleme foarte mari pe faza ofensivă. Nici nu am avut prea multe soluții pe bancă, din cei șapte jucători de câmp, doi nu erau apți să joace. A trebuit să fac schimbările destul de târziu. Am primit golul al doilea, la fel, pe o greșeală de interpretare a fazei, după o minge pierdută la mijlocul terenului”, a spus Ianis Zicu.





Echipa de fotbal Unirea Constanţa şi-a făcut debutul în Liga a Doua sâmbăta trecută, când a susţinut meciul împotriva celor de la Concordia Chiajna, partidă jucată în deplasare.