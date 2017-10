Unii jucători ai Farului, suspectaţi că ar fi blătuit meciul cu FC Snagov!

4

Faru - Snagov

Pana in minutul 56 cand Faru a dat al 3-lea gol totul a fost frumos, si ma gandeam ca merita sa stai in tribuna pe frigul de afara sa vezi un meci frumos in care echipa ta adica FARU conducea si juca fotbal adevarat.Din acest moment a inceput dezastru, nu stiu daca a fost blat, si daca a fost sa le fie rusine blatistilor.Dar mai e ceva, mi s-a parut neinspirata schimbarea lui Nitescu cu Husein,(Nitescu facea si partea de aparare pe cand Husein joaca numai ofensiv nu are ce cauta in aparare) parerea mea este ca acolo pe partea dreapta a apararii noastre a fost bulevard de acolo a venit egalarea Posteuca Dobre au fost depasiti permanent, pe Stancioiu care a fost cel mai bun nu am inteles de ce a fost schimbat, era singurul care putea tine mingea,Buzea putea intra in locul lui Dobre sau Posteuca.Astea-s greseli de antrenor.