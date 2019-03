Unde se joacă finala Cupei României. Anunţ de ultimă oră al FRF

Unde se joacă finala Cupei României. Anunț de ultimă oră al FRF

Finala Cupei României, ediția 2018-2019, se va disputa în data de 25 mai, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, a anunțat, astăzi, la finalul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, președintele Răzvan Burleanu.„Comitetul Executiv a stabilit data disputării finalei Cupei României, atât la seniori, cât și la juniori. Ținând cont de nevoile de la nivelul primei reprezentative și Under 21, am luat decizia ca finala Cupei să fie devansată pentru 25 mai, urmând să se dispute pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Tot în 25 mai și pe același stadion va avea loc finala de Cupa României Under 19, iar finala campionatului Ligii Elitelor se va desfășura pe 2 iunie. Și Mirel Rădoi, și Cosmin Contra au fost de acord, pentru că jucătorii vor putea să aibă câteva zile libere înainte de a intra în cantonamentul premergător dublei cu Norvegia și Malta, respectiv cantonamentul de dinaintea Campionatului European U21”, a spus Burleanu.Acesta a menționat că Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal a fost convocată pentru 17 aprilie, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului.