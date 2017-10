Un suedez şi un lituanian, încercaţi la un meci al Farului II

Un suedez și un lituanian, încercați la un meci al Farului II

La meciul amical de ieri, de pe terenul SNC, dintre Farul II și Minerul Mătăsari (Liga a III-a, seria a 5-a), „rechinii“ au testat și doi jucători străini, un fundaș central din Lituania și un mijlocaș dreapta suedez. Nordicul a înscris unul dintre cele șase goluri ale constănțenilor. Lituanianul se numește Egidijus Majus și are 24 de ani, 1,89 m și 85 kg, iar jucătorul din Suedia (născut însă în Palestina) este Imad Zatara (tot 24 de ani, 1,77 m - 70 kg). Majus a jucat ultima dată la Vetra Vilnius, mai evoluând la Zenit St. Petersburg (2004/2005) și Ekranas Penevezys (2001 - 2004). Este fost internațional Unde-21 al Lituaniei. Imad vine de la Zalaegerszegi TE (Ungaria), dar a jucat și în Suedia, la IF Brommapojkarna și Vasalund. Atât Majus, cât și Zatara au jucat titulari ieri și au fost păstrați pe teren tot meciul. Farul II a bătut cu 6-3 (2-1), golul de 4-2 fiind înscris de suedez, cu un șut din afara careului. Urma ca, aseară, nordicul și Bubu-leandră, Lăzărescu și Ștefănescu să participe și la un joc de durată redusă (30 minute) al echipei mari. La meciul cu Minerul Mătăsari au asistat și mulți oficiali de la Farul, Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director (venit în repriza a doua), Dan Pîra, directorul executiv, antrenorii Ion Marin și Cristi Cămui, consilierul Petre Comăniță și alți antrenori de la Academia de Fotbal. Farul II, de la care a jucat foarte bine nigerianul Uche (două goluri, un penalty scos, alte ocazii plus câștigarea ușoară a duelurilor individuale), nu i-a putut folosi pe Mansour, Henry și Armando (accidentați), iar Șt. Sandu, Nicola, Coteanu și Blăniță sunt la loturile naționale de juniori.