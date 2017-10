„Un preşedinte îngâmfat, înconjurat de linguşitori!“

Mihail Făgărășan, atac dur la adresa șefului FR de Handbal, Cristian Gațu:

„Un președinte îngâmfat, înconjurat de lingușitori!“

Pentru eșecurile naționalelor de handbal masculin și feminin ale României, pentru arbitrajele mizerabile din Liga Națională sau pentru rezultatele dezastruoase de la nivel de copii și juniori, profesorul Mihail Făgărășan îl vede drept principal responsabil pe actualul președinte al Federației, Cristian Gațu. Cu doar câteva zile înaintea Adunării Generale de Alegeri a FRH, antrenorul emerit Mihail Făgărășan a lansat, ieri, un atac dur la adresa președintelui Federației, Cristian Gațu, pe care îl consideră răul cel mare din handbalul românesc. „Sub conducerea lui Gațu, handbalul românesc s-a prăbușit. Este un președinte îngâmfat, care crede să își poate impune ideile prin tot felul de șmecherii. I-a eliminat pe specialiști, deveniți incomozi, pentru că îi spuneau adevărul în față, și s-a înconjurat numai de oameni servili, lingușitori. Echipele naționale nu mai sperie pe nimeni. Gațu a sperat că fetele vor aduce o medalie de la Mondiale, a încercat să se ascundă după acest posibil rezultat, dar nu i-a ieșit. În campionatele interne, arbitrajele sunt mizerabile, începând de la copii și juniori și până la seniori. În goana după rezultate, cluburile dau șpagă și ierarhiile se alcătuiesc după orice alte criterii în afară de cel al valorii. Gațu nu dialoghează cu antrenorii din teritoriu, îi tratează pe toți cu dispreț. Nu-l interesează acțiunile de selecție, nu a fost prezent la niciun trial, deși acestea au loc la doi pași de birou său”, a declarat, în conferința de presă organizată la sediul Universității Maritime, Mihail Făgărășan. Susține candidatura lui Robert Licu Tehnicianul constănțean este de părere că data de 28 decembrie, când vor avea loc alegerile la FRH, poate fi una importantă pentru handbalul românesc. „Sper ca la adunare să fie prezenți toți reprezentanții cluburilor sportive școlare, care au anunțat că agreează ideea schimbării. Gațu și echipa sa (Marinescu, Drăgănescu, Goran) trebuia să demisioneze imediat după eșecul de la Mondiale, dar nu au avut onoare. Nu ar fi prima dată când nu se țin de cuvânt”, a explicat profesorul Făgărășan, care, în calitate de reprezentant al CSU Neptun, va susține candidatura lui Robert Licu. „Handbalul românesc are nevoie de un suflu nou, de un președinte tânăr, care nu a intrat în combinații și în noroi, iar Robert Licu este cel mai potrivit. De la el, așteptăm să anuleze cerințele artificiale impuse la selecție, să reanalizeze sistemul competițional și să dialogheze cu antrenorii din România. Mă tem, însă, că Licu ar putea fi învins de jocurile de culise. Nu exclud nici varianta de fraudă electorală, cu acești oameni, pensionari militari, orice este posibil”, a spus Făgărășan. v v v Fost membru al Consiliului de Administrație al FRH, Mihail Făgărășan are în spate o carieră de invidiat, de 40 de ani, în care a creat o mulțime de jucători pentru echipa națională, de la Aihan Omer, Adrian Ghimeș, până la nucleul de bază al actualei campioane a României, HCM Constanța: Stănescu, Toma, Nicolae, Buricea, Băiceanu. În momentul de față, îi pregătește pe jucătorii de la CSU Neptun, echipă care, din pricina crizei economice, a fost retrasă din Divizia A. „Chiar dacă va câștiga Licu, eu, personal, nu vreau nicio funcție în Federație. M-aș bucura, deși am ajuns la vârsta pensionării, să mai pot face selecții și să-i duc pe juniori spre loturile naționale. Ultimul exemplu, al lui Paul Giotoiu, promovat însă la națională mai târziu decât trebuia, îmi dă putere să merg mai departe”, a mai spus Făgărășan.