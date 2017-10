Alexandru Sabou, despre transferul la HCM Constanța:

„Un pas mare pentru cariera mea”

După Alexandru Csepreghi, Daniel Mureșan și Paul Sas, HCM și-a mai adus un jucător băimărean. Alexandru Sabou a lăsat Minaurul și a venit pe litoral, să-și ajute noua echipă în bătălia pentru titlul național. Vicecampioana României a dat lovitura pe piața transferurilor, reușind să-și asigure serviciile lui Alexandru Sabou. În vârstă de 26 de ani, handbalistul băimărean se afla de mai mult timp în atenția conducerii HCM-ului, dar momentul perfectării înțelegerii s-a amânat până acum. „Sabou a fost cea mai bună extremă de la Europenele de tineret. Ne-am propus să-l aducem la echipa noastră încă de acum doi ani, dar l-am lăsat în ultimele sezoane la Minaur, să crească și să capete experiență. Cu Sabou, Timofte și Voglis-Schjolin, postul de extremă stânga, unul deficitar chiar și la națională, cred că este bine acoperit. Toți cei trei jucători sunt de valoare, rămâne ca antrenorul Vasile Stângă să decidă cine va fi titular”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. Sabou a mărturisit că este încântat de contract și că va face tot ceea ce îi va sta în putință să își ajute echipa să-și îndeplinească obiectivele propuse. „Pentru mine, transferul la HCM este un pas înainte. Am auzit lucruri bune despre Constanța, mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, iar acest lucru înseamnă mult pentru cariera mea. HCM este un club important în România, sperăm să-l facem cât mai cunoscut și în Europa”, a declarat Alexandru Sabou. Nu îi este frică de concurență Băimăreanul știe că lupta pentru un loc în primul 7 va fi aprigă, dar nu se sperie de concurență. „Nu este nicio problemă, din contră, acest lucru mă stimulează. Și la Minaur am luat-o de jos. Când am ajuns la echipă, eram a treia extremă, apoi mi-am câștigat statutul de titular. La fel voi proceda și la Constanța, ne vom antrena profesionist, iar cel mai bun o să joace. Dacă voi avea evoluții bune, sper să revin cât mai curând și la naționala României. Totul depinde numai de mine”, a adăugat Sabou.