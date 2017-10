Un nume uriaș din lumea hanbalului românesc și-a anunțat retragerea de la echipa națională

Un alt mare nume al handbalului spune adio primei reprezentative, după ce, înainte de Campionatul European, Aurelia Brădeanu și-a anunțat retragerea din echipa națională de hanbal feminin.Este vorba de pivotul Oana Manea, care a anunțat că prezența la acest Euro 2016, la care România a terminat pe locul 5, a fost ultima competiție la care a îmbrăcat tricoul României, scrie Ziare.“Cu ocazia asta, vreau să le spun că le urez baftă colegelor. Pentru mine a fost ultimul turneu la națională. Vreau să-mi iau pauza, vreau să fiu mai mult cu familia, vreau mai multă liniște și le urez baftă fetelor. Absolut nimic nu m-a deranjat la națională. Chiar i-am spus lui Ambros că sunt foarte bucuroasă și fericită că am lucrat cu el. E un selecționer extraordinar, are o răbdare de fier, pentru că lotul este foarte întinerit și are răbdare cu fiecare jucătoare în parte”, a spus Manea, conform Digisport.Handbalista are 31 de ani și va mai juca doar pentru CSM București în viitor.