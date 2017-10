UN NOU NUMĂR UNU MONDIAL ÎN TENIS

Luni, 12 Septembrie 2016

Kerber (28 ani) devine a doua jucătoare germană care urcă pe primul loc în ierarhia WTA, inaugurată în 1975, și prima după ce Stefanie Graf a petrecut 377 de săptămâni în fotoliul de lider în 1997. Kerber este și cea mai vârstnică jucătoare care devine lider WTA, record deținut anterior de Jennifer Capriati (25 ani și 200 de zile).Serena Williams a fost în șase perioade lider WTA, ultima începând în urmă cu mai bine de trei ani în urmă, pe 18 martie 2013. Americanca a fost pe primul loc 186 de săptămâni consecutive.Simona Halep, care a fost întrecută în sferturi de Serena Williams, se menține pe locul al cincilea, cu un avans de aproape 400 de puncte față de Karolina Pliskova, finalistă la US Open. Irina Begu se menține pe locul 23, Monica Niculescu a urcat trei locuri și este pe 55, iar Sorana Cîrstea a coborât o treaptă și este pe 87. Ana Bogdan, la cea mai bună performanță a carierei (calificare pe tabloul principal la US Open), ocupă cel mai bun loc al carierei, 107.La dublu, Monica Niculescu a coborât două trepte și este acum pe 17, iar Irina Begu a pierdut zece locuri și a ajuns pe 58.În clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep se menține a treia, prima este Kerber, iar a doua Serena Williams.La ierarhia încasărilor în anul 2016, Kerber a ajuns la 8,5 milioane dolari, Serena la 7,6 milioane, Pliskova a urcat pe trei, cu 3,2 milioane, iar Halep e ajuns a patra, cu 3,1 milioane.Clasamentul WTA la simplu1 (2). Angelique Kerber (Germania) 8.730 puncte2 (1). Serena Williams (SUA) 7.0503 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.8304 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.8155 (5). Simona Halep 4.8016 (11). Karolina Pliskova (Cehia) 4.4257 (6). Venus Williams (SUA) 3.8158 (12). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.3309 (9). Madison Keys (SUA) 3.28610 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.250....................................................................23 (23). Irina Begu 1.83555 (58). Monica Niculescu 1.05087 (86). Sorana Cîrstea 738107 (116). Ana Bogdan 589127 (128). Patricia Țig 451199 (197). Andreea Mitu 263243 (234). Alexandra Dulgheru 199244 (237). Cristina Dinu 199246 (261). Alexandra Cadanțu 196290 (278). Nicoleta Dascălu 148 etc.