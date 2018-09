Un nou club de baschet se pregăteşte să-şi deschidă porţile la Constanţa

Un nou club de baschet se pregătește să-și deschidă porțile la Constanța

Consiliul Director al Federației Române de Baschet, întrunit zilele trecute la București, a aprobat, printre altele, în unanimitate de voturi, afilierea provizorie a unui nou club constănțean: ABC Blue Sharks.Clubul s-a înființat cu doar câteva luni în urmă, la inițiativa a trei prieteni, Alexandru Anton, Valerio Cristea și Andrei Ionescu, foști practicanți ai sportului sub panou, ce și-au propus să împărtășească celor mici tainele baschetului.Președintele de imagine al clubului este profesorul Iulian Popa, cel care a deservit Clubul Sportiv Școlar Nr. 1, din diferite posturi, mai bine de 40 de ani.„Am obținut Certificatul de Identitate Sportivă și ne-am afiliat la FR de Baschet. Se numește afiliere provizorie, deoarece aceasta este procedura - primul an este provizoriu, apoi se transformă în afiliere definitivă. Urmează să ne afiliem și la Asociația Județeană de Baschet Constanța, de la care ne dorim o colaborarea foarte bună. Nu am făcut încă lansarea oficială a clubului. Ne-am propus-o pe 14 octombrie. Până atunci, vrem să rezolvăm toate problemele tehnice. Aria de selecție va fi pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, iar orele se vor ține în mai multe săli de baschet din oraș. Vrem să le dăruim acestor copii bucuria de a juca baschet, de a face mișcare”, a declarat Alexandru Anton, vicepreședintele ABC Blue Sharks Constanța.