Un nou candidat la preşedinţia Comitetului Olimpic Sportiv Român

Un nou candidat la președinția Comitetului Olimpic Sportiv Român

Mihai Covaliu, președintele FR de Scrimă, intenționează să candideze la postul de președinte al COSR, cu condiția să obțină o susținere majoritară din lumea sportului.„Nu ascund faptul că sunt oameni care și-au arătat disponibilitatea pentru a mă susține. Eu ca sportiv, antrenor și președinte de federație nu am alt gând decât a face performanță, indiferent în locul în care voi fi. Și acolo unde voi fi îmi voi face întotdeauna datoria către țară și după aceea față de persoanele care m-au susținut și au avut încredere în mine. Până acum în pozițiile în care am fost mi-am îndeplinit obiectivele și am arătat că pot să fac ceea ce spun. Încă nu s-au încheiat toate consultările, pe 15 octombrie este ultima zi de depunere a candidaturilor, am timp să mă gândesc și să discut cu toată lumea. În momentul în care voi avea o susținere majoritară, sigur voi face acest pas'', a declarat Mihai Covaliu prezent, joi, la festivitatea de premiere a sportivilor steliști de la Ministerul Apărării Naționale.Până în acest moment, doar fosta mare atletă Gabriela Szabo și președintele interimar, Nicu Vlad, și-au prezentat intenția de a candida pentru fotoliul COSR.