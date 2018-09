Un mare campion la atletism a suferit un accident vascular

Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anunțat că se recuperează după ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durată mai mică de 24 de ore, numit uneori și “mini-accident vascular cerebral”.“Săptămâna trecută, surprinzător, am suferit un atac ischemic tranzitoriu sau mini-accident vascular cerebral. Vestea bună este că am revenit acasă, alături de familie, mi-am rezolvat problemele și deja am făcut progrese importante în eforturile pentru recuperarea totală”, a scris fostul sportiv pe Twitter.Michael Johnson, acum în vârstă de 50 de ani, a câștigat aurul olimpic la ștafetă 4x400 m în 1992, la 200 m și la 400 m în 1996 și la 400 m în 2000.