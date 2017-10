Un jucător al Viitorului Constanţa, convocat la lotul României U18

Un jucător al Viitorului Constanța, convocat la lotul României U18

Reprezentativa sub 18 ani a României va disputa, pe 30 mai și 1 iunie, la Centrul Național de Fotbal Buftea, două jocuri de pregătir eîn fața echipei similare a Muntenegrului. Ambele partide sunt programate cu începere de la ora 19.30.Pentru această acțiune, selecționerul Adrian Boingiu a convocat un lot de 22 de jucători, printre aceștia regăsindu-se și un jucător al Viitorului Constanța, Raul Vidrășan.Selecționata pregătită de Adrian Boingiu va face în luna iulie pasul spre Under 19, iar în toamnă va evolua alături de Rusia, Grecia și Gibraltar în Grupa 10 din prima fază a preliminariilor Campionatului European pentru juniori Under 19 – Finlanda 2018. Meciurile din această serie se vor juca în Grecia, în perioada 8-14 noiembrie 2017.